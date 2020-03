Soome keelab pühapäeva südaööst ära pendelrände Eestist 

ERRi uudisportaal kirjutas, et need, kelle alaline elukoht on registreeritud Eestis, aga töökoht on Soomes, peavad nüüd valima, kas nad soovivad jätkata töötamist Soomes või pöörduda tagasi Eestisse.

Neil Eesti kodanikel, kelle elukoht on registreeritud Soomes, on endiselt võimalik Soome siseneda, kuid nemad peavad jääma pärast riiki saabumist 14 päevaks kodusesse karantiini.

„Leidsime, et on vaja täpsustada piiriületuspoliitikat. Kahjuks on erandjuhtudel vaja pendeldaja liiklust märkimisväärselt piirata. Siiski on soovitav, et Soomes alaliselt töötavad isikud jääksid selles olukorras Soome ja järgiksid kõigile antud viiruse eest kaitsmiseks antud juhiseid,“ seletas minister.