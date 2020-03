LUKUS! Soomes hakkas kehtima pendelrände keeld

Lubatud on suured veokid – nagu tavaliselt, on nende jaoks sadamas eraldi piiriületuskoridor. Kaubikud suunatakse sõiduautodega samasse piiriületuskoridori ja neid käsitletakse üldjuhul tavaliste piiriületajatena. Kui kaubik veab kaupa, peab ta suutma piirivalvele tõestada, et tegemist on kaubaveoga. Soovituslik on omada kauba saatekirja või muid dokumente Soome partnerilt, põhimõtteliselt sobib ka e-kiri Soome firmalt (näiteks Nokia tellib komponente) – lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb aga piirivalve.

Jätkuvalt on transiit Soome kaudu lubatud. Lubatud on ka liikumine Eestist Soome kaudu Norrasse, kui isikul on Norras elamise õigus. Inimene peab kaaluma otstarbekust ja lõpliku otsuse teeb ikkagi piirivalve. Samuti saavad kaugemalt tagasi tulevad Eesti kodanikud ja alalised elanikud tulla Soome kaudu koju tagasi endiselt ka peale pühapäeva. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene vabalt ja iseseisvalt minna Helsingisse sadamasse, et jõuda Tallinna laevale. Peaks olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laevapilet) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti.