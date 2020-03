Kas valitsuse päästemeetmed võivad panna ettevõtjaid skeemitama? Ratas: see küsimus teeb ettevõtjatele ülekohut 

„See on esimene pakett, suurus tõesti kaks miljardit, mis on ca seitse protsenti meie sisemajanduse koguproduktist,“ rääkis Ratas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil tutvustatud mahukate meetmete kohta. „Aga see tähendab ka seda, et meil on plaanis tuua lauale ka teine majanduspakett ja seda lähikuu jooksul, sest mõlemad peavad sisalduma lisaeelarves.“

Muude meetmete seas kuulub kahe miljardi euro sisse ka haiguslehtede hüvitamine kohe nende võtmise päevast. Teadupärast hakkab riik tavapäraselt haigushüvitist maksma alles neljandast päevast ning esimesed kolm võib, aga ei pea tasuma tööandja.

Ratas lubas: „Haigupäevade hüvitamine on selles majanduspaketis sees. See ütleb, et päevad üks kuni kolm, mis täna ei ole kaetud töövõtjale, võtab riik enda kanda kuudel märts-aprill-mai. See ei ole seotud ainult koroonaviirusega, vaid kõigi haiguslehtedega.“ Mis saab pärast maikuud, ei oska Ratas ega keegi teine maailmas prognoosida.

Üks enim räägitud meetmetest on riigi toetus ettevõtjatele, mille järgi tasutakse 70 protsenti nende töötajate palgast, kui ettevõtte täidab kolmest kriteeriumist kaks: käive on koroonaviiruse tõttu kahanenud vähemalt 30 protsenti, 30 protsendile töötajatest pole võimalik enam tööd pakkuda või vähemalt 30 protsendil töötajatest on palka vähendatud 30 protsenti. Siis maksab riik firma töötajatel kuni 1000 eurot palka ning ettevõtja enda panus võib piirduda 150 euroga.

Kas sellise päästepaketiga ei või tekkida ohtu, et ettevõtted hakkavad riigi lahkuse ära kasutamiseks skeemitama?

„Kui me vaatame koroonaviiruse käiku ning kuidas Eesti inimesed ja ühiskond on sellele reageerinud, siis vastupidi – on reageeritud väga mõistlikult. On võetud kuulda palveid, soovitusi ja korraldusi. Kui räägime ettevõtluse poolet, siis ma julgen öelda, et see mõte on Eesti ettevõtjatele ülekohtu tegemine. Väga paljud ettevõtjad on juba tulnud appi,“ vastas peaminister.