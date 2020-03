Kommentaar Einar Ellermaa | Mida kõike saab teha, kui SEE läbi on! Einar Ellermaa, vaatleja , täna, 10:39 Jaga: M

“Arno on haige. Saare talu tagakamber on pime. Aknad on kinni kaetud, et valgus sisse ei paistaks. Uks ees- ja tagakambri vahel on kinni. Iga kord, kui seda avatakse, sünnib see tasa-tasa. Käiakse kikivarbail.”