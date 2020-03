Juhtkiri | Kuidas päästa majandust? 

Esimesed ettevõtted on juba teatanud masskoondamistest, sagenevad ka uudised märkimisväärsetest palgakärbetest – ajakirjanduski pole siin mingi erand. Raskused ei kao nipsust, nagu on näitlikustanud Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas: „Iga päev eriolukorda pikendab kriisist väljumist nädala võrra.“

Sestap nõuab olukord kiiret tegutsemist ka valitsuselt, kes ongi tulnud välja konkreetsete meetmetega ettevõtete ja töötajate olukorra leevendamiseks: viimastele on ette nähtud haigushüvitis ka esimese kolme haiguspäeva eest ning valitsus on lubanud kõigi nende, kes jäävad otseselt või kaudselt viirusepuhangu tõttu palgata, palkade hüvitamist 70% ulatuses.

Ettevõtetelt ei võta maksuamet aga märtsis ja aprillis maksude ajatamise eest intressi, abikäsi ulatatakse laenude tagasimaksmiseks ja tootmise laiendamiseks, ning mõeldud on ka kahjude kompenseerimisele, mida on spordi- ja kultuurivaldkond kandnud kevadiste ürituste ärajäämise tõttu. Võimalikult paljusid meetmeid püütakse seejuures jõustada kohe, ilma riigikogus seadusemuudatusi algatamata.

Paraku ähvardab mõni piisavalt läbimõtlemata otsus osutuda hoopis karuteeneks, nagu on juhtumas pensionisamba sissemaksete külmutamisega eelmise majanduskriisi eeskujul. Nagu toona, tekib nüüdki küsimus, miks piirata pensionivarade ostmist siis, kui need on üha odavamad, kärpides sellega võimalikku tootlust ka ajal, kui olukord majanduses on taastunud. Üksnes riigieelarvelisele säästule mõtlemine on lühinägelik.