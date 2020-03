Seisukoht | Lehvita, sest hoolid! 

Kui vabariigi aastapäeva avalikul ülesastumisel ilmestas president öeldut luuleridadega karuldasest jäneslasest, siis seekord tõi ta välja Paul-Eerik Rummo luuletuse läbi mere minevast mesilasperest. Rahval on raske. Ettevõtjad andsid just teada, et palku tuleb veerandi võrra kärpida. Selver teatas, et pakub palgata puhkusele jäänud inimestele tööd. Parem miinimum kui kevadisest metsast seente ja sambla korjamine. Seepärast on raskel ajal presidendi toetusprojekt rahvale eriti südantsoojendav.