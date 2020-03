Eesti uudised Veokijuhid on Saksa-Poola piiril trööstitus olukorras: "See on Poola poolt ebainimlik mõnitamine." Hindrek Pärg , täna, 20:13 Jaga: M

PIKK JÄRJEKORD: viimase info kohaselt ulatub Saksamaa-Poola piiriületust ootavate veokite järjekord 80 kilomeetri pikkuseks. Foto: Video: Erakogu, Foto: AFP/Scanpix

Poola karm piirikontroll põhjustab 80kilomeetriseid järjekordi ning pole välistatud, et Euroopa Liidu riikide vahelise piiri läbimiseks kulub üle 36 tunni. Eesti rekajuhid kostavad ühest suust, et Poola korraldatav kontroll on mõttetu ajaraiskamine ning seab ohtu juhtide elud. Probleem on nii tõsine, et Euroopa poliitikud viisid teema isegi Valge Maja ametnikeni.