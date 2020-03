Venemaa kasutab koroonaviirust ära valeinfo levitamiseks 

Euroopa välistegevusteenistus uurimisraport tuvastas, et Venemaa riigimeedia ning kremlimeelsete väljaannete päritoluga valeuudised levivad veebis inglise, prantsuse, hispaania, saksa ja itaalia keeles ning need on tahtlikult vastuolulised, et inimesi segadusse ajada. Kremli laiem eesmärk on koroonaviirusest tingitud tervisemuresid ning kriisi Lääneriikides veelgi süvendada, mis on omakorda osa Venemaa laiemast strateegiast Lääne ühiskondi õõnestada, kirjeldab raport.