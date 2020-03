Millised erilennud veel lähiajal Tallinnasse või mujale Baltikumi tulevad? 

Reedel, 20. märtsil väljub lennufirma LOT lend Varssavist Vilniusesse, mida korraldab Kidy Tour. Info ja registreerimine toimub läbi nende veebilehe. Leedu palub lennule soovijatest lisaks teada anda enda Välisministeeriumi aadressil consul.pl@urm.lt.

Reedel, 20. märtsil on eestlastel võimalik liituda AirBalticu erilennuga Maltalt Riiga. Broneerida saab helistades +371 67207771.

Reedel, 20. märtsil on eestlastel võimalik liituda AirBalticu erilennuga Londonist Riiga. Broneerida saab helistades +371 67207771.

Laupäeval, 21. märtsil kell 10.00 väljub Tallinnast erilend Faro lennujaama Portugalis saabumisega kell 13.10. Eesti Kergejõustikuliiduga koostöös toimuv erilend Farost Tallinnasse väljub samal päeval kell 14.00 ja saabub Tallinna 20.40. Kõik kellaajad on kohaliku aja järgi. Lennud teostab SmartLynx Airlines Estonia, lennule saamiseks tuleb ühendust võtta WRIS reisibürooga.

Laupäeval, 21. märtsil lendab Nordica Inglismaalt Eestisse: Norwich-Stockholm 11:00-14:25 ja Stockholm-Tallinn 14:50-16:50.

Pühapäeval, 22. märtsil kell 14.00 väljub Kiievist Boryspili lennujaamast lend Tallinnasse, mis võtab peale kõik Eesti kodanikud, kes soovivad Tallinnasse jõuda. Lennu teostab Skyup Airlines. Liinilennud Kiievist lõppesid 17. märtsil ja praeguse seisuga on see ainus võimalus lähiajal Kiievist Tallinnasse lennata.