KERGENDUS JA MURE KÄSIKÄES: Aasia rahvad kardavad koroonaviiruse uut lainet 

BBC kirjutab, et Singapur teatas 47 uuest haigusjuhtumist, millest 33 avastasid arstid väljamaalt tulnud inimestelt ning neist omakorda 30 on ise Singapuri püsielanikud. Hiina võimud väidavad, et kolmapäeval avastasid nad vaid 34 uut koroonapatsienti, kes kõik tulid riiki välismaalt. Isegi Wuhanis, kust epideemia alguse sai, tohivad mõned terved inimesed väljas käia (kuid mitte rühmadena) ja mõned ärid tohivad samuti uksed avada. Ametlikel andmetel on kolmapäevase seisuga Hiinas koroonaviiruse tõttu surnud 3245 inimest, ent Hiina andmete osas püsib endiselt tõsine küsitavus.

Lõuna-Koreas oli kolmapäeval 152 uut diagnoosi, ent pole täpselt teada, mitu neist olid võõrsilt naasnud. Kolm Lõuna-Korea vehklejat, kes tulid võistlustelt Ungarist, said positiivse diagnoosi ning nüüd ootab terve vehklemistiim testide tulemusi. Praegu on Koreal uus tõsine kriis Daegu linnas asuvas vanadekodus, milles tervelt 74 eakat inimest koroonaviirust põevad.

Jaapan teatas kolmapäeval vaid kolmest uuest viirusjuhtumist. Hokkaido saar, mis epideemia käes kõige hullemini kannatas (154 diagnoosi) teatas, et lõpetab peagi eriolukorra, mis kehtib saarel juba veebruari lõpust. Viirus näitab saarel kindlaid raugemise märke. Kõik neli eelmainitud riiki on lootusrikkad, et riigisisesele haiguslevikule on küllaltki edukalt piir pandud, ent nüüd on mureks see, mis hakkab juhtuma, kui elanikud mujalt kodumaale naasma hakkavad.