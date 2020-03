Põllumajanduse probleemid: transport on piiril kinni, kevadtöödeks pole ukrainlaste abikäsi 

„Tekkinud olukord on toonud terve rea erinevaid väljakutseid ja probleeme,“ tõdeb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus. Põllumajandus- ja toidusektorile on Sõrmuse sõnul väga oluline, et toimuks kaupade vaba ja normaalne liikumine. See on vajalik selleks, et Eestis saaks tootmine jätkuda.

„Piimatootjatelt on tulnud signaal, et tühjad piimaveokid ei pääse piirilt Eestisse. Veokitel on Leedu autojuhid ja seisavad piiril,“ kirjutas Aller abipalve siseministeeriumile. „Oluline on saada Leedu piimakombinaadi piimaveokid liikuma piimatootjate farmidesse, et tagada tooraine liikumine. Piimajahutite täituvus on lähenemas kriitilisele piirile.“

See probleem lahenes koostöös valitsuse ning politsei- ja piirivalveametiga: toidukaupu vedavad autod saavad üle piiri eelisjärjekorras. „Suuremaks mureks on, et transport saaks tõrgeteta ületada kõiki Euroopa Liidu siseseid riigipiire. Arvestades meie geograafilist asukohta, on see kaubavahetuse toimimiseks kriitilise tähtsusega. Meie jaoks on näiteks piimatoodete, teravilja ja loomade eksport eluliselt oluline,“ selgitas Sõrmus.

Kuid muresid on sektoril muidki. „Väga suur mure on, et ajutised hooajatöötajad Ukrainast ja teistest riikidest ei pääse Eestisse, samas kevadtööd on ukse ees. Samuti on välistööjõudu vaja piimafarmides ja teistes põllumajandus- ning toidutööstuse ettevõtetes,“ tõdes Sõrmus. „Murekohaks on ka, kuidas põllumajandusturud tekkinud olukorrale reageerivad. Karta võib turuolukorra halvenemist, esimesed märgid on juba näha.“