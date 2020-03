Eesti uudised Austraalia vahetusõpilast võõrustav pere: tualettpaberihullus oli meile juba tuttav Asso Ladva , täna, 14:49 Jaga: M

AUSTRAALIA ÕPILASE VÕÕRUSTAJA: Elsa Leiten ütleb, et maastikupõlengute käes vaevelnud Austraalia uudiste jälgimise järel on kriisiolukord nende perele juba tuttav.

„Meie pere on eriolukordade lainel olnud tegelikult juba kuid, sest meiega liitunud vahetusõpilane Eve on pärit Austraaliast New South Wales osariigist, mida metsapõlengud palju räsisid. Seepärast oli koomiline paanika tualettpaberi teemal meile tuttav veel enne, kui see koju kätte jõudis,“ ütleb tartlane Elsa Leiten.