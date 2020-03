Viirusepuhang pani põntsu Tokyo traditsioonilisele kirsiõite hooajale  

Kirsiõite vaatamise pidustused ehk hanami on Jaapani ühiskonnas armastatud traditsioon, kus sõbrad, perekonnad ja töökaaslased kogunevad piknikule roosades õites kirsipuude alla. See pakub jaapanlastele võimaluse puhata, veidi alkoholi tarbida ning looduse ilu vaadelda. Jaapani meteoroloogiainstituut kuulutas sel aastal Tokyo kirsiõite hooaja alguseks 14. märtsi, mis on keskmisest kõrgema temperatuuri tõttu tavapärasest ligi paar nädalat varasem.

Paljude kurvastuseks märkis Tokyo linnavalitsus, et ei soovita koroonaviirusest tingitud kriisi ajal kodanikel hanami-pidusid korraldada. Täies õites kirsipuude ümber seoti piiravad köied ja üles pandi keelusildid, millel on kirjas „Peod pole lubatud!“. Pettunud kodanike kõrval näevad mõned kohalikud võimude tegevust paratamatusena. „Ma arvan, et ajutiselt on parem vaatamispidudest hoiduda. See on inimestele kurnav, ent vähemalt minu arvates on oluline peatada viiruse edasine levik,“ lausus Tokyo ülikooli tudeng Junya Shigemasu.