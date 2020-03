Eesti uudised Puhtam olek: Tartu autobussid saavad lõpp-peatustes viirusetõrje Asso Ladva , täna, 14:42 Jaga: M

KÕIK PUHTAKS: Firma Krausberg usinad tegijad käivad hoolikalt üle nii käepidemed, seljatoed kui ka aknaservad. Foto: Aldo Luud

„Alates pühapäeva hommikust desinfitseeritakse kõiki linnaliinibusse. Kui buss on ringi linna peal ära teinud, siis see puhastatakse. Tegelikult alustas Go Bus sellega juba eelmisel nädalal – öö jooksul desinfitseeriti kõik bussid,“ ütleb Tartu linnaliikluse juhataja Roman Meeksa.