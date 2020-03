Valitsus tahab peatada II pensionisamba makseid, ent pall on praegu presidendi käes 

Teisipäevasel valitsuse pressikonverentsil oponeeris aga Eesti Panga president Madis Müller, et II pensionisamba maksete peatamine pole hea mõte. „See ei ole hästi sihitud ja vahetu mõjuga mõõde. On räägitud, et riik ei peaks tegema kärpeid, aga see oleks sisuliselt kärbe tulevaste pensionäride arvelt,“ märkis Müller.

Kuigi valitsus võttis II pensionisamba osas vastu põhimõttelise otsuse, on pall president Kersti Kaljulaidi käes. Teatavasti veebruaris jättis president seaduse välja kuulutamata ja saatis riigikokku tagasi, viidates vastuolule põhiseadusega. Riigikogu võttis pensionireformi seaduse teist korda ja muutmata kujul vastu 11. märtsil. Nüüd on presidendil aega 30. märtsini, et teha otsus: kas seadus välja kuulutada või see riigikohtusse saata.

Luminori pank on sarnaselt Eesti Pangale seisukohal, et see tähendaks lööki pensionikogujatele. „Pensionikogujate seisukohast on ajalugu näidanud, et maailmamajanduse nõrkuse perioodil kogumise katkestamine vähendab saadavat tulu järgnevast majandustõusust,“ ütles Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani panga pressiteates. „Kui riik otsustab pensioni sissemaksed katkestada, siis lühemas perspektiivis vabastab see riigile küll rohkem raha, kuid pikemas perspektiivis on kaotajateks siiski pensionikogujad. Pikaajalist pilti vaadates võib just praegu olla parim aeg investeerimiseks, sest turud on juba suure languse läbi teinud.“