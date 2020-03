VIINAGA VIIRUSE VASTU? Välismaa alkoholitootjad asusid desinfitseerimisvahendeid valmistama, Eestis puudub hetkel vajadus 

AS Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi sõnul on nende ettevõtte seisukoht selline, et eelkõige peaks desinfitseerimisainete tootmine olema vajadusest tingitud. „Livikost rääkides oleme me ennekõike alkoholitootja. Meil pole täna sellist valmisolekut, et toota desoaineid näiteks pihustavatesse pudelitesse,“ tõdes Kalvi, kelle sõnul puuduvad neil igasugused mürgid või kemikaalid, mida kodukeemia või desinfitseerimisainete tootmisel alkoholi joogikõlbmatuks muutmiseks kasutatakse.