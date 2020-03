Euroopa Liit sulgeb ajutiselt välispiiri, mida see tähendab? 

Koroonaviiruse kütkes Euroopa ägiseb aina uute nakatunute hulga all, mistõttu sulgemisotsus tehtigi.

Tallinna ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor Catlyn Kirna ütleb, et säärase lühiajalise tõkestamise mõju ei tohiks olla suur. „Enamik riike on oma piirid hetkel juba sulgenud. Kui kriis läbi saab, avatakse piir uuesti. Ei ole mõtet karta, et see kinni jääks kauemaks kui hädavajalik, sest Euroopa sõltub turismist,“ selgitab Kirna. Muidugi on sulgemisajal väga oluline, kaubavahetus jätkuks, sest ilma selleta on Euroopas tõsine probleem. „Ajal, kui inimesed niikuinii ei soovi reisida, lennud jäetakse ära ja lennufirmad kukuvad kokku, siis oli Schengeni välispiiri sulgemine on suht oodatav,“ lisab ta.

Estonian Airi ja lennuameti endine juht Toomas Peterson tunnistab, et on palju prognoose, kuidas lennundus hakkama saab või mitte. Ennustamine on tegelikult tänamatu tegevus, sest keegi ei tea veel, kui kaua viirusest ajendatud majanduslik surutis kestab.

„Viimastel aastatel on tsiviillennundus elanud suurte kasvutempode rütmis, olenevalt näitajatest ning regioonidest on igaaastane kasv olnud 5-7 protsenti. Väga head aastad on tekkinud majanduskasvu tuules, sest SKT ja lennundus on omavahel otseses korrelatsioonis,“ ütleb Peterson.

Euroopa riikide vaheliste piiride sulgemise ning erinevate kehtivate reisipiirangute tõttu alustab Tallink Grupp alates 19. märtsist ajutiselt laevaga Star sõite Eesti ja Saksamaa vahel, et tagada kaupade liikumine. Esialgsete plaanide järgi hakkab laev liikuma Paldiski ja Sassnitzi sadamate vahel.

Vajame rahvuslikku lennufirmat?