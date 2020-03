Tallinki Star suundub täna õhtul Saksamaale Sassnitzi, laeval kohti jagub 

Laev mahutab 100 veokit ja 10 reisijate sõidukit. Laev saab pardale võtta kuni 330 reisijat. Laevale võetakse sõidukiga reisijaid eeldusel, et reisijal on õigus sihtsadama riiki sisenemiseks ning laeval on piisavalt mahtu reisijate peale võtmiseks. Ilma sõidukita reisijaid pardale ei võeta. Laeva komplekteerimisel on prioriteediks toiduainete ja ravimite veosed.