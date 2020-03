Maailm Mainekas USA ajaleht: Euroopa majandustest on Eesti kõige paremini kaitstud Toimetas Aare Kartau , täna, 13:02 Jaga: M

The New York Timesi teatel on Eestil eurotsooni üks dünaamilisem majandus. Foto: Erki Pärnaku

Nimekas USA väljaanne The New York Times võrdles kriisiolukorras vaevlevaid Euroopa riike ning jõudis seisukohale, et just pisike Eesti võib olla epideemia vastu kõige paremini kaitstud.