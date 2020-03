Politoloog Rein Toomla: tõsistes kriisides ei kipu keegi võimule 

Kes poleks kuulnud ütlust „head kriisi ei tohi lasta raisku minna“. Võib öelda, et koroonaviiruse puhanguga on see nüüd tõepoolest käes. Mis siis poliitilisel tasandil toimub? Annab see poliitilistele jõududele platvormi, kus enda kuvandit mudida ja jõujooned ümber mängida?