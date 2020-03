VIDEO | Terviseamet: saame rohkemate testide tegemiseks erasektorilt abi 

Sotsiaalminister Riina Solman pani vabatahtlikele südamele, et enne appi minekut peaks inimene olema kindel, et ta on terve. Samuti peab Solmani sõnul olema ettevaatlik ka kelmide osas.

Minister manitses noori ja lapsevanemaid kogunemistest keelduma. „Lapsevanemad, palun korrake oma lastele, et kogunemised on praeguses olukorras keelatud,“ meenutas ta.

Jürilo: laiendame testide tegemist

Jürilo seletas, et haiguse leviku algfaasis oli kõikide võimalike nakatunute tuvastamine väga oluline ja selleks kasutati selleks alguses kiirabi, mille töö on tegelikult vältimatu abi pakkumine. „Oleme testimisel läinud natuke teisele korraldusele. Kasutame siin erasektori abi. Kuidas see korraldus peaks siis olema? Eelkõige lähtume sellest, et parimat ja personaalsemat nõu annab perearst. Ta on kõige olulisem lüli. Inimene saab sealt nõu ja teada, kas ta peaks testima minema või mitte,“ sõnas ta. Jürilo teatas, et kuigi kõige olulisem on hoida viiruse riskirühmadel silma peal, on terviseamet hakanud rohkem tähelepanu pöörama ka ametitele, kes viiruse vastases võitluses esirindel on.

„Selge on see, et kõiki ei ole vaja testida. Samuti ei tasu uskuda, et kui test on positiivne, et siis ei ole enam võimalik haigestuda. Lähtuda tuleks siiski arsti nõuannetest, säilitada rahulik meel, hoida oma tervist ja lähedasi,“ rääkis Jürilo. Perearstide kaasamine on Jürilo sõnul oluline, kuna nemad teavad kõige paremini, millised teised haigused nende patsientidel on ja oskavad nende tervisest kõige terviklikuma pildi kokku panna. „Meie suurim soov on see, et kiirabi saaks teha just seda, milleks ta on mõeldud ja sellepärast oleme testide andmise korraldust muutnud,“ põhjendas Jürilo.