VIDEO | Valitsus peatab ajutiselt teise pensionisamba sissemaksed

Siseminister Mart Helme võttis ette kalevipoegade liikumise Eesti ja Soome vahel. „Meil on siin keeruline olukord. Me tahame ühelt poolt karantiini, aga teiselt poolt ei saa me sõrmenipsust panna inimesi otsustama, kas nad jäävad nüüd Soome või on siiski kodus,“ sõnas ta. Helme kinnitas, et muutused tulevad vastavalt vajadusele ja ministri sõnul ei ole eesmärgiks puhtalt piirangute seadmine. Üle kõige on tema sõnul siiski rahva tervis.

Helme sõnul on meil ka teine oluline naaber ja see on Läti. Ka seal tööl käivate inimestega suheldakse. „Ka siin oleme kahvlis. Me tahame karantiini, aga kui me vaatame, kui palju need erimeetmed meile maksma lähevad...siin peame arvestama, et töö ei tohi seisma jääda,“ ütles ta. Helme kinnitas, et just sellepärast ongi eriolukorras eraldi komisjon ja juht, kes tagavad, et püsiks tasakaal.

Kolmanda teemana tõi Helme välja Eestis tööl olevad ukrainlased. „Kes on sees, see on sees. Ka firmade juhtkonnad peavad olema selles olukorras pandlikud ja leidma uusi lahendusi. Näidata valitsuse peale näpuga, et meie süül ei ole tal enam töölist on kõige rumalam ja arusaadavalt ka kõige lihtsam teguviis,“ rääkis Helme ja lisas, et need ukrainlased, kes on Eestis kinni, saavad riigilt abi töö leidmisel, kuid kedagi siia sisse ei saa. „Sellisel juhul me lihtsalt mängime karantiini,“ lisas ta. Helme sõnul on neile ka kaevatud, et tahetakse minna Ukrainasse koju, aga selleks ei olevat raha. „Kus sul see raha kadus, kui sa siin tööd tegid? Maha jõid või? Vot seda võiks nendelt küsida ja nüüd tulevad kõik need mustad skeemid välja,“ rääkis Helme.

Helme kinnitas, et inimeste kodus püsimine ei ole kaasa toonud tavalisest rohkem perevägivalla juhtumeid. „Hoiame sellel siiski äärmiselt tähelepanelikult silma peal,“ kinnitas ta. Samuti lisas ta, et eriolukord ei ole vabandus napsusena autorooli minna. „See ei ole mitte mingi vabandus. Kuigi meil on eriolukord, võtavad meie korrakaitsjad iga päev kümmekond roolijoodikut rajalt maha,“ ütles minister.

Reinsalu: kinnine Poola piir on oht julgeolekule

„Mis siin muud öelda, kui pea püsti,“ julgustas välisminister Reinsalu. Ministri sõnul on kõige olulisem praeguses olukorras otsuseid teha.

Välisminister kordas üle, et neil, kes käivad korra nädalas Soomes ja kellel on seal mõne ettevõttega tööleping, ei ole tarvis igal piiriületusel kaheks nädalaks karantiini jääda.