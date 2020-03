Maailm RISKIRÜHMA TOETUSEKS: mitmel pool maailmas lastakse teatud hommikutunnil toidupoodi ainult pensionäre Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 10:30 Jaga: M

Pensionärid toidupoes. Foto: Vida Press

Maailmas ei väsita kordamast, et seoses koroonaviiruse Sars-CoV-2 pandeemiaga on enim ohustatud vanemad inimesed, kes peavad end seetõttu eriti hoidma. Süüa tahavad aga nemadki ning seetõttu korraldab järjest rohkem toidupoode maailmas oma tööd nii, et hommikuti on uksed tunniks ajaks avatud ainult pensionäridele.