ERR: meie töötajad võiksid saada koroonaviiruse testi lihtsustatud korras 

„Eesti Rahvusringhäälingul on seadusega pandud kohustus tagada adekvaatse informatsiooni operatiivne edastamine elanikkonda või riiklust ohustavates olukordades. Rahvusringhääling on praeguses eriolukorras seadnud kõrgeimaks prioriteediks programmide jätkumise ja oma töötajate kaitse,“ kirjutas ERRi juhatuse esimees Erik Roose terviseameti direktor Merike Jürilole.

„Jätkusuutlikkuse tagamise eelduseks on koroonaviiruse leviku takistamine ERRi hoonetes ja strateegilistel ametikohtadel töötavate inimeste tervis,“ põhjendas Roose ja kinnitas, et ERR on viiruse leviku ennetamiseks võtnud kasutusele uued meetmed. „Programmide jätkusuutlikkuse tagamiseks vajame tuge ka terviseametilt. Täna puudub meil võimalus töötajate testimiseks koroonaviiruse kahtluse korral ja oleme sunnitud töötaja ilma diagnoosita kaugtööle suunama,“ teatas Roose. Ta lisas, et programmide töös hoidmise tagamiseks ei ole selline lahendus jätkusuutlik.