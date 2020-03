VIDEOD JA PILDID | VALGE LAEV TOOB KOJU: Tallinki Romantika liigub igatpidi pärituules Poola piirilt päästetutega Riia poole 

Kõik, kes tahtsid, võeti peale, kinnitati Õhtulehele Tallinki esindaja poolt. Reisijad koosnesid enamuses kolme Balti riigi ehk Eesti, Läti ja Leedu kodanikest.

Hommikutelevisioon usutles Allastit kell 07:55. Kruiisilaeva Romantika kapten Peeter Allast lausus telefonisilla vahendusel, et hetkel ollakse Borhnholmi saare juures.

Ta lausus, et reisijad saavad laeval vabalt liikuda, piiranguid pole seatud. "Laevas oma meeskonnadoktor, keegi reisijatest ei oma tervisemuresid, oleme küsinud, pole kurdetud. Reisijatele pole piiranguid seatud, niipalju kui on reisijate ala, osad baarid ja restoranid on suletud."

Tallinki videotelt on näha, kuidas valmistutakse reisijate toitlustamiseks. Kogu personal desinfitseerib hoolikalt pindu, kõik kannavad kaitsemaske. Maskid ja desinfitseerivad vahendid on kõikjal laevas saadaval, kinnitas kapten telefoniusutluses otsesaates. Meeskond on läbinud ka juhendamise, kuidas nakkusohtu minimeerida.

Riiga peaks Romantika jõudma veidi pärast südaööd ja ilmateade lubab soodsaid olusid. "Meri on meie jaoks väga armuline,' lausus kapten Allast.