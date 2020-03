VIDEOD JA PILDID | VALGE LAEV TOOB KOJU: Tallinki Romantika liigub igapidi pärituules Poola piirilt päästetutega Riia poole 

Foto: Tallink

Hommikutelevisioon usutles Allastit kell 7.55. Kruiisilaeva Romantika kapten Peeter Allast lausus telefonisilla vahendusel, et hetkel ollakse Borhnholmi saare juures.

"Täiesti uskumatu, mitte ühtegi tõrget mitte kuskilt pole olnud. Kõik on väga vastutulelikud," lausus Peeter Allast.

Ta lausus, et reisijad saavad laeval vabalt liikuda, piiranguid pole seatud. "Laevas oma meeskonnadoktor, keegi reisijatest ei oma tervisemuresid, oleme küsinud, pole kurdetud. Reisijatele pole piiranguid seatud, niipalju kui on reisijate ala, osad baarid ja restoranid on suletud."