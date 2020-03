VÄRSKED ANDMED: koroonaviirus levib 177 riigis. 240 000 nakatunut. Ligi 10 000 surnut, neist 3405 Itaalias

Hea uudis on, et Hiinas ei registreeritud viimase ööpäeva jooksul ainsatki kohalikku nakatumisjuhtumit. Kõigi lisandunud 34 juhtumi puhul oli tegemist sissesõitnutega.

Kõik need arvud on ekspertide kinnitusel reaalsest olulised väiksemad. Näiteks on Soomes registreeritud 400 nakatunut, kuid sealse terviseameti hinnangul on tegelik number 20 - 30 korda suurem.