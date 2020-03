VÄRSKED ANDMED: koroonaviirus levib 176 riigis, 220 000 nakatunut, ligi 9000 surnut ja ligi 86 000 tervenenut 

Hiinas lisandus viimase ööpäeva jooksul kaheksa surmajuhtumit ja kokku on neid seal 3245. Väljaspool Hiinat on neljapäeva hommikuks koroonaviiruse tagajärjel surnud üle 5724 inimese. Neist 2978 Itaalias, 1135 Iraanis, 638 Hispaanias, 264 Prantsusmaal, 155 USA-s, 104 Suurbritannias, 91 Lõuna-Koreas, 58 Hollandis, 33 Šveitsis ja Jaapanis, 28 Saksamaal, 19 Indoneesias, 17 Filipiinidel, 14 Belgias, 14 San Marinos ja 12 Iraagis.

Hea uudis on, et Hiinas ei registreeritud viimase ööpäeva jooksu ainsatki kohalikku nakatumisjuhtumit. Kõigi lisandunud 34 juhtumi puhul oli tegemist sissesõitnutega.

Kõik need arvud on ekspertide kinnitusel reaalsest olulised väiksemad. Näiteks on Soomes registreeritud 359 nakatunut, kuid sealse terviseameti hinnangul on tegelik number 20 - 30 korda suurem.