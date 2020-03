Koroonahirm: kohtud lükkavad istungeid edasi  

„Mul endal on hommikul tulnud juba postkasti kahe kohtuistungi edasilükkamise taotlused, kuna üks advokaat on haige ja üks on naasnud välisriigist. Ja ka kohtunikud ja kohtu personal on inimesed, kes peavad ka enda tervise eest hoolitsema,“ lausus vandeadvokaat Ott Saame. Tema sõnul on nii mõneski asjas võimalik kirjalik menetlemine, aga see võtab kindlasti palju rohkem aega ja ega see olegi iga asja puhul reaalne. Nii-öelda kaugsuhtluse korras istungitel osalemine võiks küll kõne alla tulla, aga praegu puuduvad selleks standardlahendused ja kõigil ei pruugi olla ka vastavat võimekust.