Tanel Kiik nimetas neli piirkonda, kuhu võiks tulla koroonaviiruse drive-in testimispunktid 

Perearstidele iganend maskid

„Kui me räägime konkreetselt FFP3 kaitsemaskidest, siis on tootja, kes suudab neid teha 3000 tükki päevas. Tegelik vajadus haiglates kuude peale ulatub sadadesse tuhandetesse. See katab ära osa sellest,“ selgitas Kiik, et mahud on kosmilised, kuid kohalikud tootjad täidavad teatud lünga välismaiste tellimiste saabumiseni.

Minister ei lükanud tagasi ka väidet, justkui oleksid mõned perearstid saanud kaitseväelt enese kaitsmiseks maske, mille kasutuskuupäev oli tegelikult möödas.

„Tõsi on see, et igasugune kaitsemask on parem kui ilma kaitsemaskita olek,“ rõhutas Kiik ja kinnitas, et perearstid on varusid saanud ning koostöö kaitseväega toimib. „Arvestades nende varude mahtu on seal erineval ajal soetatud isikukaitsevahendeid.“

Muude vahendite seas tellib Eesti juurde ka 75 hingamisaparaati. Hingamisraskused on üks koroonanakkuse sümptomeid ja praegu on taolisi masinaid Eestis 300 ringis.