Vabaerakond | Teise pensionisamba maksete peatamine oleks väga kahjulik 

Põhjusena on välja toodud, et teise pensionisamba maksete peatamine lõpetab raha sundkorras saatmise langevatele börsidele ning võimaldab säästa inimeste ja maksumaksjate rahalisi vahendeid kriisi mõjude leevendamiseks.

Kõige raskem on vastata viimasele küsimusele. Ja tegelikult sellest vastusest sõltub enim. Kui kriisi põhiraskus on näiteks kolme kuu pärast möödunud, siis ei ole otsustamisega (jätkata maksetega või mitte), suuri raskusi. Sellisel juhul tuleb kindlasti jätkata. Kui aga kriis kestab näiteks viis aastat (ja me peaksime kuidagimoodi seda aega ka täpselt ette teadma) siis tõesti, maksete jätkamise mõttekus teise pensionisambasse on küsitav. Kaalutluskoht on muidugi ka börside trendid. Kas jääbki langustrendi, stabiliseerub ja on madalseisus.