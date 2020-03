ÕL TV | Õhtuleht ÕL VIDEO | KOROONA HIRMUS SOOME TÖÖLE! Rekajuht: Asi on paratamatu, tööd peab tegema, raha peab teenima! Gitta Riener | Video: Mari Luud , täna, 20:41 Jaga: M

GALERII

Foto: Mari Luud

„Asi on paratamatu, tööd peab tegema, raha peab teenima,“ ütleb meesteravas kes läheb Tallinna sadamas laevale, et sõita Soome tööle. Kui eestlasi kutsutakse üles, et koraana viiruse puhangu tõttu tuleb kiiresti kodumaale tulla, siis on kodanikke, kellel ei ole muud võimalust, kui hoopiski Eestist lahkuda.