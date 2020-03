Juhtkiri | Palun testime täisvõimsusel! 

Kas asjad ei ole juba valesti minemas, kui terviseameti soovitus testida üksnes riskirühmadesse kuuluvaid haigussümptomitega inimesi on tekitanud olukorra, kus väidetavalt ei pääsenud löögile isegi arst, kel mõõdeti 37,5 kraadi palavikku „nõutud“ 37,8 asemel? N-ö eesliinil olevate inimeste testimise vajadus on ilmselge, sest igaühel neist on potentsiaal saada viiruse nn superlevitajaks.

Kui testimata arst ja kõik tema kolleegid jäävad vastutustundest siiski igaks juhuks koju, võib see olla aga teistpidi halb, kui töölt jäävad koju tegelikult terved inimesed, pannes suurema koormuse ja ka haigestumisriski ülejäänud töötajatele – see kehtib tegelikult igas kollektiivis. Õnneks pole põhjust arvata, et terviseamet seda ei teaks, sest nn eesliini töötajatele juhuvalimi testimist ongi juba kavas rakendada.

Võib vaid loota, et arstide, politseinike, piirivalvurite jt kõrval ei unustata ka neid, kel on suur tõenäosus nii mõnegi (koroona)haigega kokku puutuda, teenindades neid toidupoe või apteegi kassas. Nii on Eesti kaupmeeste liit juba teinud ettepaneku, et neilegi võiks eraldada teatud arvu teste, et inimesi poleks väiksemagi kahtluse korral tarvis koju saata vahetuste kaupa.