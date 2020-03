Välisministeerium: eestlased on välismaal karantiinis ja haiglaravil 

Õhtulehe küsimusele, kuidas kas eestlased on välismaal ka karantiinis ja haiglaravil, vastas välisminister Urmas Reinsalu, et on mitmeid keerulisi juhtumeid. „Need on väga tõsised probleemid. Nende humanitaarjuhtumitega tegelemine on meie prioriteet number üks.“

Nirk täiendas ministrit: „Me otsime lahendusi: kas inimesed koju tuua või neile võimalusel arstiabi välisriigis anda. Meile teadaolevalt on mõned Eesti kodanikud ka karantiinis kolmandates riikides.“

Olukord Soomes

„Poola-Saksamaa piiril on probleem suures plaanis lahenenud. Välisministeeriumi töötajad helistasid läbi kõik isikud, kelle kohta ei olnud kindlust, et nad on liikuma saanud,“ rääkis Reinsalu. „Kõik soovijad on koduteel.“

Välisministri sõnul said/saavad paljud eestlased koduteele Taani kaudu, aga ka Põhja-Saksamaalt Sassnitzist, kuhu Eesti riik saatis koostöös Lätiga Tallinki laeva.