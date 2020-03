Aktsepteerimatu! Paet: Poola võimud ei lase rekajuhtidel kaupa üle piiri vedada 

„Selline olukord ja Poola võimude käitumine Euroopa ühisturu toimimise tõsisel takistamisel ei ole aktsepteeritav,“ noomib Paet poolakaid ning lubab, et edastab selle mure oma kolleegidele Euroopa Parlamendis ning Euroopa Komisjonis ja Euroopa Nõukogus. „Samuti loodan, et Eesti valitsus astub samme koos teiste ELi liikmesriikidega, et see olukord kiiresti paraneks ja kaupade, seal hulgas ravimite liikumine ei oleks takistatud,“ kirjutab ta.