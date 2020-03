VIDEO | TRUMP ENNE VS NÜÜD: kuidas Ameerika president koroonaviirusesse suhtub? 

Veebruari lõpus lubas president, et ameeriklaste seas on viirusekandjate arv peagi nullis, paraku teame nüüd, et nii see pole. Nagu mujalgi maailmas, lisandub Ameerikaski koroonadiagnoosi saanud patsiente juurde. 18. märtsi seisuga on neid napilt üle 7000 (USA haiguste kontrolli keskuse andmeil 7038, surnud on 91 inimest).