Nordica palub välismaal viibivatel eestlastel endast teada anda: kui 80 inimest saab kokku, võib korraldada lennu 

Xfly kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, et Nordica kodulehele on alates tänasest üles seatud informatsioon erilendude kohta. „Oleme lennufirmana tavapäratus olukorras – meil on lennukid ja meeskonnad ja oleme valmis ööpäevaringselt reageerima, kuid peame eelnevalt kaardistama hädas olevate reisijate asukohad. Me teame, et nad on üle Euroopa laiali ja nüüd on vaja tekitada side nende lõksu jäänud inimeste ja meie vahel,“ lisas Uibo.