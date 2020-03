ERIAL soodustab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arengut Eestis! 

Vähe on nüüdisaja inimeste seas neid, kes ei oleks mõlgutanud mõtteid ettevõtlusega tegelema hakata – et mitte olla lihtsalt palgatöötaja, vaid teenida tõeliselt korralikku sissetulekut. Sellest ei unista mitte ainult noored, vaid ka soliidses vanuses inimesed, kellel on teatud töökogemus, vahendid ja tahtmine.

Kõik inimesed püüavad luua enda ümber mugavustsooni. See, kuidas inimene raha teenib ja kas ta seda naudib, määrab suuresti tema elukvaliteedi. Mingil ajahetkel pettuvad paljud inimesed palgatöös ning otsustavad asutada oma ettevõtte. Ja siin pole kõige tähtsam mitte ainult valida selline tegevusvaldkond, mis avab ettevõtja loomulikud võimed ja võimaldab tal ennast teostada, vaid ka leida usaldusväärne finantspartner. Selline finantspartner, kes usub temasse ja rahastab tema äriideed või juba olemasoleva ettevõtte tegevusplaane.

Nüüd on tänu Hoiu-laenuühistu ERIAL poolt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks väljatöötatud laenutoodetele oma äriidee või ettevõtte tegevusplaanide realiseerimine tunduvalt lihtsam. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamise efektiivsuse suurendamine, mis on nende majanduskasvu aluseks, toimub tänu Eesti kapitalile põhineva Hoiu-laenuühistu ERIAL poolt väljatöötatud finantsstrateegiale ja rahastamissüsteemile, mis on muutnud ettevõtete finantseerimise Eestis kättesaadavamaks. Hoiu-laenuühistu ERIAL on Eesti kapitalil põhinev finantsasutus.

Hoiu-laenuühistu ERIAL tegevus on suunatud vastastikuse finantsabisüsteemi korraldamisele: ühtedelt osanikelt võetakse vastu hoiuseid, mida seejärel kasutataks teistele osanikele laenude väljastamiseks. Teenuste kasutamise õigus on ainult Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmetel. Varem või hiljem seisavad kõik turul aktiivselt tegutsevad ettevõtted silmitsi finantseerimisvajadusega.

Seda protsessi peetakse täiesti loomulikuks ja ei tasu arvata, et see näitab tingimata, et ettevõttel on tekkinud rahalised raskused. Pigem vastupidi, laenu võtmine investeerimiseks näitab ettevõtte arengut ja häid väljavaateid.

ERIAL – loome rahvaliku rahastamise üheskoos!