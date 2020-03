TSITAADIRAHE | Peaminister Ratas: reedel peaks Eestisse saabuma 20 000 koroonaviiruse testi, järgmised 20 000 on tellitud 

Ratas loodab, et seekord tarneahelad toimivad ja ei lähe nii nagu hiljuti PERHi isikukaitsevahenditega, mis vaatamata lubadustele Hollandisse ja Ühendkuningriiki kinni jäid.

Aga kui juba praegu on Eestis olemas 10 000 testi, siis miks on pooleteise kuuga tehtud kokku vaid 2020 testi? Vastus on peaministril varnast võtta!