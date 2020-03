Mis McDrive?! Keeleinspektsioon ampsas McDonald’si keelerikkumisi 

Kuna võõrkeelsed väljendid McDrive ja McCafé on kaubamärgid, ei pea eestikeelne teave olema esikohal ega otsetõlge. „Siiski tuleb eestikeelne teave paigutada selliselt, et see oleks klientidele nähtavas kohas,“ lisas Tomusk. „Keelekorraldajad soovitavad ingliskeelse väljendi DRIVE kasutamisel eestikeelseks vasteks kaasaost, samuti võib kasutada muid sobivaid eestikeelseid väljendeid, nt sissesõit, osta kaasa vms.“

Detsembris ja jaanuaris kirjutas Õhtuleht keeleinspektsiooni sarnasest nõudest Hesburgerile. Toona juhiti tähelepanu vaid võõrkeelsele sissesõiduviidale drive-in. Hesburger teatas inspektsioonile, et pöördumine edastati Soome peakontorile, et võtta vastu uued meetmed. „Märgime, et nimetatu võtab paratamatult aega, sest puudutab AS-le Hesburger kuuluva kaubamärgi esitamist ning turunduspoliitikas asjakohaste kujunduslike muudatuste tegemist. Kuna selliste otsuste tegemine on Soome peakontori pädevuses, siis see on aeganõudev,“ selgitas Hesburgeri juhatuse liige Toomas Veersalu toona, et reaalsete lõplike terviklike meetmete kohaldamiseni jõuatakse eeldatavalt juuli lõpuks.