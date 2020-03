PIIRIÜLETUSE KITSASKOHT LAHENDATUD: kaubaveokid pääsevad riiki kiirelt, ootaeg mõned minutid 

17. märtsist alates saab Eesti-Läti ligi 350kilomeetrisel maismaapiirilõigul piiri ületada vaid selleks ette nähtud ajutistes piiripunktides Iklas, Lillis, Muratis ja Valgas. See aga tekitas olukorra, kus järjekorrad piiriületuseks venisid pikaks kui eesli kõrvad. Kolmapäeva hommikul teatas PPA, et olukord on normaliseerunud, sest Ikla piiripunkti toodi kaitseliitlasi juurde ning avatud on ühtekokku viis sõidurida. „Et piiriületust kiirendada, lõime juurde töökohti, kaasasime lisaressurssi ja tõstsime andmete kontrollimise võimekust,“ selgitas Lääne prefekt Kaido Kõplas kolmapäeva hommikul.