SAKSA JUHTIV EKSPERT: koroonakriis võib kesta kaks aastat 

Saksamaal on viirusega nakatunud ka mitu poliitikut nagu Vaba Demokraatliku Partei (FDP) Liidupäeva (Bundestag) fraktsiooni liikmed Alexander Lambsdorff, Hagen Reinhold ja Thomas Sattelberger. Neist 70aastane Sattelberg kuulub riskirühma. Ta ütles, et nakatus hoolimata kõigi soovitatud reeglite hoolikast täitmisest.

Friedrich Merz Foto: Reuters/Scanpix

Haigestumisest teatas teisipäeval Twitteri vahendusel ka 64aastane Friedrich Merz, kes on üks kolmest kandidaadist valitsuse juhtpartei Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) liidri kohale. Kui algul olid haigussümptomid nõrgad, siis kolmapäeval andis Merz koos saabunud tervenemissoovide eest tänamisega teada, et haigusnähud on muutnud tugevamaks.