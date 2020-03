Kreml: Putinit kaitstakse koroonaviiruse eest ööpäevaringselt  

Venemaal on praeguse seisuga registreeritud 147 haigusjuhtumit. Võimud on keelanud välismaalastel riiki sisenemise, et vältida koroonaviiruse edasist levikut. Venemaa president Vladimir Putin on aga tõenäoliselt koroonaviiruse eest kaitstuim inimene kogu riigis.

Nagu eelnevaltki keeldus Peskov mainimast, kas Vene presidenti on koroonaviirusega seoses testitud, ent tõdes, et Putini arstiabi on erakordselt kõrgel tasemel. Kremli pressiesindaja kinnitusel testiti nii teda ennast kui ka teisi kõrgeid ametnikke seoses nakatumisohuga.