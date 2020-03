Kohus mõistis Martin Halliku aastaks ja kuueks kuuks vangi, mees ise lükkab aga jätkuvalt kõik süüdistused tagasi 

Õhtuleht on varasemalt kirjutanud, et prokuratuur süüdistas Hallikut kahes episoodis karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimist, kus kasutatakse kannatanu sõltuvust süüdlasest. Süüdistuse täpsemat sisu ega teisigi kriminaalmenetluse üksikasju prokuratuur ei avalda.

Mees on tunnistanud, et tal oli konsensuslik suhe ühe töötajaga, aga on eitanud kõiki ahistamissüüdistusi. "Mul on südamest piinlik oma abikaasa ees, see on koht, kus ma tunnen ilmselgelt kahetsust. Aga seal neid tegusid, mida pannakse mulle ahistamisena süüks, neid ma teinud ei ole. Ahistamisel on kindel definitsioon, mida tihtipeale ei suudeta enda jaoks lahti mõtestada, " ütles ta "Ringvaates".

Martin Halliku kommentaar kolmapäevasele kohtuotsusele:

"Olen algusest peale kinnitanud, et ei ole teinud neid tegusid, mida mulle ette heidetakse. Jään selle juurde ka nüüd. Seda on eelnevalt juba kinnitanud nii töövaidluskomisjon, maakohus, kui ka ahistamise paragrahvi alusel algatatud väärteomenetlus, mis lõppes pärast üheksat kuud uurimist ilma süüdistust esitamata. Kaebaja ütlused on ajas muutunud ja vastuolus teiste tunnistajate ütluste ja tõenditega - sõnumite ja fotodega – ja me oleme seda kogu aeg rääkinud."

Vandeadvokaat Oliver Nääsi kommentaar kolmapäevasele kohtuotsusele:

"Tänase otsuse valguses on oluline silmas pidada, et teatud tõendid jättis maakohus Prantsusmaalt kogumata, mis oleks toonud välja kaebaja maakohtus antud valeütlused. Kavatseme need tõendid nüüd siiski välja nõuda.