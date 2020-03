5 toodet, millega karantiini ajal oma keha poputada 

Kui käisid varasemalt iga kuu või kahe tagant pediküüris, siis tunned ilmselt puudust jalgade ja muu paksenenud naha pärast. Xerolys50 on ideaalne kasutamiseks sarvestunud nahal (kätel, küünarnukkidel, jalgadel, küüntel, peanahal) ja kannalõhedel just tänu tugeva keratolüütilise ning niisutava toime poolest. Seda tuleb kanda paksenenud nahale pärast pesemist ja vajadusel sarvestunud naha eemaldamist. Paremaks imendumiseks naha sisse hõõruda.

Nüüdseks on juba üsna tõenäoline, et vähemalt järgmised kuu aega tuleb suurema osa ajast kodus olla. Niisiis on see suurepärane aeg, millal võtta ette Morganna’s Alchemy 30päevane nahahooldus, pärast mida võid näha välja lausa 10 aastat noorem! Hoolduse puhul tuleb ühe kuu jooksul kasutada iga päev nelja erinevat kreemi – kui muidu võis olla mure, et kiire elutempo tõttu pole selleks aega, siis nüüd peaks see probleem olema välistatud. Pärast kuuri on nahk niisutatum, siidisem, siledam.

Kellel on ikka tavaliselt aega end üle terve keha koorida? Nüüd on see hetk! Kasuta efektiivset Acnecinamide’i koorijat, mis koorib mõnusalt ja jätab naha siidiselt pehmeks. Seda võib kasutada nii näol kui kehal, ja kel probleeme vistrikega, siis aitab see ka muu hulgas näonahka ühtlustada ja vistrikke vähendada.