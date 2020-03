Eesti uudised KOROONAKRIIS RAHAKOTIS! Korteriomanikud vähendavad üüre: peaasi, et inimestele jääksid kodud alles Katharina Toomemets , täna, 14:09 Jaga: M

Pilt on illustratiivne Foto: Geidi Raud

Eestis lahvatanud koroonapuhangu taustal on paljudel inimestel tekkinud mure – mis saab üürimaksetest? Mures on nii üürnikud, kel võib tekkida probleem maksete tasumisega kui ka omanikud, kelle sissetulek võib väheneda. Mitmed inimesed on aga teada andnud, et nende üürikorterite omanikud on ise pakkunud üürimaksete peatamist või vähendamist. Õhtuleht rääkis üürnike ja üürileandjatega ning uuris, kas ja kuidas keerulises olukorras üksteisele toeks ollakse.