KASULIK KAUP: Aafrika riik maksab hiigellaenu tagasi 75 000 veisega 

Teadaolevalt on Tšaadil puudus rahast ning Angolal loomadest. Enam kui tuhandepealine veisekari saabus hiljuti laevaga Angola pealinna Luandasse. See oli esimene makse. Kokku saaks Angola kümne aasta jooksul 75 000 veist, mis teeb ühe looma hinnaks 1333 dollarit.

Tšaad võttis Angolalt 100 miljonit dollarit laenu 2017. aastal. Riik tegi ettepanek võlg eluskarjaga tasuda, millega Angola nõustus, sest see aitaks Lõuna-Aafrika riigil taastada põua tõttu kannatada saanud piirkondade veisepopulatsiooni. Angolat tabab põud tihti ja karmilt – janusse ja nälga surevad paljud loomad ning olukord mõjutab tugevalt ka vaeseid külaelanikke. Kuigi riik on naftavarusid arvestades rikas, taastub see siiani rängast kodusõjast, mis kestis 27 aastat.

Maailma Loomade Tervishoiuorganisatsioon (OIE) kirjeldab Tšaadi kui tipptasemel loomakasvatusriiki, kus kasvatatakse ligi 94 miljonit karilooma. Nende osatähtsus Tšaadi ekspordis on 30% ja see on nafta kõrval teine suurem ekspordiallikas. Maailmapanga eelmise aasta analüüs näitas, et Tšaadi majandus on siiani habras ning tundlik naftahindade kõikumisele ja piirkondlikule ebakindlusele. Suureks probleemiks on riigis tegutsevad islamistlikud rühmitused.