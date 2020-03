Ekspert: tagurpidi töötav ventilatsioon võib renoveerimata kortermajades levitada viirust 

"Paljud inimesed elavad terviklikult renoveerimata korterelamutes, kus on loomulik ventilatsioon väljatõmbelõõridega. Kui ventilatsioon töötab õiget pidi, siis läheb ka viirus koos väljatõmbeõhuga majast välja katusele," ütleb Kurnitski.

"Ventilaatoriga pliidikubude paigaldamine on põhjustanud olukordasid, kus ventilatsioon on hakanud mõnes korteris tagurpidi tööle. Sellele viitab naaberkorterist sisse tungiv toidulõhn, millega koos võib tulla ka viirus. Selliseid olukordasid tuleb vältida. Loomuliku ventilatsiooni puhul on vajalik ka akende kaudu tuulutamine," hoiatab akadeemik ohu eest.