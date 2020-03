Oluline reisiinfo: eritransport toob tagasi Mandri-Euroopast ja Tenerifelt, neljapäeval sulgub Egiptus ja lõpeb reisimine Soome 

Egiptus on lubanud oma õhuruumi 19. märtsist sulgeda. Välisministeerium palub kõigil, kes pole juba oma tagasilendu kokku leppinud, võtta kohe ühendust oma reisifirmaga (Eesti firmadest näiteks Novatours või Estravel), et jõuda tagasilendudele Eestisse.

Homme, 19. märtsil sulgeb Soome oma piiri ning reisimine ja pendelränne Eesti ja Soome vahel senisel kujul peatuvad. Täna, 18. märtsil on viimane võimalus sõita Eestist Soome ilma, et rakenduks isolatsiooni jäämise nõue. Soomest Eestisse sõites rakendub juba praegu eneseisolatsioon, millega tuleb arvestada.

„Silmas tuleb pidada, et veel täna saavad Soome kõik, kes soovivad, aga juba homsest pääsevad riiki vaid Soome kodanikud ja need, kellel on Soomes registreeritud elamisõigus. Näiteks kui Eesti kodanik käib Soomes tööl, aga tal puudub seal registreeritud elamisõigus, siis homsest ta enam Soome ei pääse. Need, kellel on Soomes registreeritud elamisõigus, peavad arvestama, et homsest kehtib kõigile Soome saabujatele isolatsiooninõue,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu.