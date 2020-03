Viirusepuhang kojutulekuplaane ei muuda: „Teise riiki lõksujäämine mind ei hirmuta.“ 

Ta kinnitab, et on endiselt valvas ja jälgib hoolikalt kõiki ettevaatusabinõusid. „Mind see tegelikult väga ei hirmuta, et kuskile riiki n-ö kinni jään. Aga kui see peakski juhtuma, valin karantiiniks mõne kauni rannaäärse koha ning alustan mõne vahva projektiga, mida ammu olen edasi lükanud. Näiteks mõne võõrkeele õppimine, mediteerimine või raamatu kirjutamine.“